Павлодарская и Акмолинская области лидируют по приросту
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Почти 1,4 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав, а всего в стране подтверждено 181 117 случаев.

В Павлодарской области – 219 новых случаев, в Акмолинской области – 213, в столице – 147, в Костанайской области – 141, в Алматы – 139, в Северо-Казахстанской области – 108, в западнр-Казахстанской области – 95, в Карагандинской области – 78, в Атырауской области – 70, в Алматинской области – 64, в Восточно-Казахстанской области – 53, в Жамбылской области – 23, в Кызылординской области – 11, в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях – по 10 новых случаев, в Актюбинской области – 6.

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