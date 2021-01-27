Почти 1,4 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане

В Павлодарской области – 219 новых случаев, в Акмолинской области – 213, в столице – 147, в Костанайской области – 141, в Алматы – 139, в Северо-Казахстанской области – 108, в западнр-Казахстанской области – 95, в Карагандинской области – 78, в Атырауской области – 70, в Алматинской области – 64, в Восточно-Казахстанской области – 53, в Жамбылской области – 23, в Кызылординской области – 11, в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях – по 10 новых случаев, в Актюбинской области – 6.