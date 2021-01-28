Первую партию казахстанской вакцины от коронавируса выпустит производитель ветпрепаратов

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел селекторное заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На заседании рассмотрели эпидситуацию в стране. Глава правительства дал поручения по производству отечественной вакцины и готовности медучреждений к вакцинации, сообщается на сайте премьера.

Сейчас отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний и проводится аттестация качества вакцины «Спутник V», массовая вакцинация населения которой планируется с 1 февраля. Глава правительства поручил министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии – на производственной площадке ТОО «НПП «Антиген». Акиматам поручено завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля. МВД поручено своевременно пресекать факты провокации и распространения недостоверной информации по вопросам вакцинации.

«Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день», - подчеркнул Мамин.

Сейчас в стране показатель репродуктивности составляет 1,14. Загруженность инфекционных коек – 31%, реанимационных – 20%.