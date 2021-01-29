Возобновить программу «Народное IPO» считает необходимым Токаев

До 2025 года в рамках программы приватизации Казахстан намерен продать в частные руки не 176, а 736 организаций. Кроме того, планируется возобновить программу «Народное IPO», сообщает в пятницу сайт Акорды по итогам заседания Высшего совета по реформам.

«В ходе заседания Высшего совета по реформам был представлен проект плана приватизации на 2021-2025 годы. В соответствии с ранее данным поручением главы государства перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736», - говорится в сообщении.

Передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14%. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ МСБ к услугам приватизируемых компаний. В то же время Токаев напомнил опыт предыдущих программ, когда приватизация значительной части объектов была перенесена на более поздний срок либо вовсе отменена.

«Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий, и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации», - подчеркнул президент.

В этой связи Токаев дал поручение правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов. Наряду с этим он заявил о необходимости максимально использовать инструменты IPO, высказав мнение о необходимости возобновления программы «Народное IPO».

«Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства», - считает глава государства.