В «красной» зоне остаются пять регионов
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Алматы и столица вернулись в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса
фото Данияра Мусирова

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января, Атырауская область, Алматы и столица перешли из «красной» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса.

В «красной» зоне остаются Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне находятся столица, Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области. В «зеленой» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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