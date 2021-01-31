Павлодарская и Акмолинская области по-прежнему демонстрируют наибольший прирост
1342 новых случая COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы Минздрава

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав, а всего в стране подтверждено 186 711 случаев.

В Павлодарской области – 252 новых случая, в Акмолинской области – 201, в Алматы – 115, в столице – 112, в Костанайской области – 102, в Западно-Казахстанской области – 98, в Северо-Казахстанской области – 96, в Карагандинской области – 82, в Восточно-Казахстанской области – 79, в Алматинской области – 70, в Атырауской области – 47, в Жамбылской области – 24, в Актюбинской области – 18, в Шымкенте – 15, в Мангистауской области − 13, в Туркестанской области – 12, в Кызылординской области – 6.

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