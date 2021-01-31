​Во время протестов в России задержано почти 2300 человек

К этому часу на акциях по всей России задержано почти 2300 человек, сообщает организация ОВД-Инфо. Во Владивостоке , Москве и Петербурге и нескольких других городах полиция применяла травматическое оружие и электрошокеры.

Больше всего задержанных – 520 человек − в Москве. Среди них также была супруга Алексея Навального – Юлия. На втором месте Санкт-Петербург – 242, более 200 человек задержали в Красноярске, свыше 120 задержанных во Владивостоке.

В воскресенье, 31 января, снова проходят митинги в поддержку Алексея Навального — спустя неделю после акций 23 января, которые поставили рекорд по числу задержанных (их было более 4 тысяч человек), пишет Медуза. В этот раз на улицы планировали выйти жители более 142 городов страны. Еще десятки акций солидарности должны быть организованы за рубежом.

В Москве власти приняли беспрецедентные меры: в районе проведения акции ограничили движение пешеходов, закрыли заведения общепита и магазины, а также изменили маршруты движения общественного транспорта и закрыли семь станций метро.

Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4).