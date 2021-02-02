Портал для подачи заявок на изъятие пенсионных доработают с учетом пожеланий казахстанцев – Ибрагимова

В течение 10 дней на портале для подачи заявлений по изъятию гражданами своих пенсионных накоплений будут запущены три дополнительные опции, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова.

«Была просьба аннулировать заявку. Многие написали в соцсетях, что хотели бы убедиться, что у них есть деньги, что их перечислят. А теперь подумали, что все свои операции гражданин будет делать к концу года. Такая возможность появится», - рассказала Ибрагимова.

Еще одна, редко встречающаяся просьба, но она поступает – изменение цели подачи заявки.

«Вначале человек подал заявку на погашение займа, а теперь решил, что он хочет приобрести новую квартиру в ипотеку. В течение одной недели такая возможность у заявителя появится, когда он сможет отредактировать заявку», - добавила глава банка.

И третья возможность – это включение в свою заявку родственников для объединения средств. По мнению Ибрагимовой, такие дополнения будут доработаны в внедрены в течение 10 дней.