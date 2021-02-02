Эффективность вакцины составляет 91,6%
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Независимая экспертиза подтвердила эффективность российской вакцины «Спутник V»
Фото Минздрава Казахстана

Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний показали, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91,6%. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet, а также на сайте Российского фонда прямых инвестиций, пишет Новая газета.

В испытании вакцины участвовали 19 866 волонтеров, которые получили первую и вторую дозы препарата или плацебо. Спустя 21 день после введения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) коронавирус подтвердился у 16 человек, получивших препарат, и у 62 добровольцев, которые получили плацебо.

В публикации отмечается, что что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет. Среди добровольцев, которые получили вакцину, ни у одного не наблюдалось развитие тяжелой формы COVID-19. У более чем 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% процентов — клеточный иммунитет.

Большинство побочных эффектов протекали у участников в легкой форме и выражались в виде общего недомогания, головной боли, невысокой температурой и кожными реакциями.

В ходе исследования зарегистрированы четыре случая летального исхода — три участника из группы, получившей вакцину, и один участник из группы, получившей плацебо. Среди вакцинированных один человек умер из-за перелома, у других развились симптомы COVID-19 на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний. Учитывая инкубационный период заболевания, считается, что оба участника уже были инфицированы до начала исследования, несмотря на отрицательный анализ.

Казахстан начал вакцинацию российской вакциной «Спутник V» накануне, 1 февраля. Вакцину производят в Карагандинском фармкомплексе. Ожидается, что в общей сложности будет произведено около 2 млн. доз вакцины.

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