Фракция «Ак жол» не стала голосовать за законопроект по расширению ответственности местных органов власти

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти». Однако все 15 депутатов фракции «Ак жол» воздержались от голосования, так как на поправки, которые внесли они, до сих пор не получено заключение правительства.

«Мы предложили учесть опыт закона «О парламентской оппозиции», по которому сегодня в мажилисе два комитета возглавили представители партий парламентской оппозиции. (…) Мы предлагаем закрепить в этом законе норму о том, что председатели двух постоянных комиссий местных маслихатов должны избираться от представителей разных политических партий», - озвучил свои предложения в законопроект лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев.

Кроме того, лидер парламентской оппозиции считает, что в законопроекте не выполнено поручение президента по наделению маслихатов возможностью сбора подписей и петиций по развитию регионов и решения конкретных проблем каждого региона.

«Ряд таких наших предложений вносился в этот законопроект, они были отправлены на заключение в правительство, но до сих пор заключение по ним не получено. В этой связи фракция «Ак жол» не может поддержать этот законопроект в текущий момент в ходе первого чтения. Мы воздержимся при голосовании», - подчеркнул Перуашев.

В итоге из 103 депутатов 88 проголосовали «за» и 15 воздержались.

Сам же проект закона направлен на расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, упрощение бюджетных процедур, совершенствование требований к административно-территориальным единицам, расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов.

В частности, для укрепления бюджета местного самоуправления предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно четыре вида налогов и платежей. Это единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, плата за продажу права аренды земельных участков. Кроме того, предлагается создать резерв аппарата акима сельских округов.

«Эти средства по инициативе местного сообщества будут направляться на неотложные затраты и составлять не более десяти процентов от собственных доходов», - уточнил министр национальной экономики Асет Ергалиев.

Вводится уточняющая норма в Бюждетный кодекс, не допускающая изменения объемов трансфертов общего характера между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года.

«Таким образом, у акимов аппаратов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу сельских округов без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий», - считает министр.

Кроме того, разработчики предлагают упростить процедуру утверждения бюджетов, исключив норму по необходимости регистрации решений маслихатов в органах юстиции. А также определен порядок изменения категории административно-территориальных единиц. Таким образом, в случае несоответствия требованиям, установленным законом, изменение статуса города осуществляется в течение пяти лет, а сел – в течение трех лет.