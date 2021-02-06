От коронавируса скончались 5 человек
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68 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане за сутки
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

На 4 февраля в Казахстане зарегистрировано 68 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев нет, выздоровели 263 человека, сообщает Минздрав.

В разрезе регионов больше всего случаев зарегистрировано в Жамбылской области – 20 и Акмолинской области – 14. В Шымкенте – 7 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Алматинской области – 4, в Актюбинской и Мангистауской областях – по 3 случая, в столице, Карагандинской и Костанайской областях – по 2, в Алматы, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – по одному случаю.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 48 226 случаев заболевания, с летальным исходом – 579, всего выздоровели 36 946 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 5 человек, а всего – 2 587.

На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 200 человек (16 499 КВИ+ и 10 701 КВИ-), из них в стационарах находится 5 684 пациента, на амбулаторном уровне – 21 516 пациентов. В тяжелом состоянии – 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 47 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 242 192.

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