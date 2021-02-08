На Гаити предотвращен переворот и покушение на президента

23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, арестованы в воскресенье по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Русская служба ВВС .

Об этом сообщил министра юстиции Рокфеллер Винсент. Сам Моиз поблагодарил службы безопасности своего дворца, заявив, что «целью этих людей было покушение на его жизнь».

«Этот план был предотвращен», - отметил президент.

На данный момент неизвестно, кто стоит за попыткой госпереворота.

Гаити находится в политическом кризисе – власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти. Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают 7 февраля 2022 года, оппозиция считает, что они истекают 7 февраля 2021 года. И уже несколько лет оппоненты власти проводят митинги в столице островного государства Порт-о-Пренс, протестуя против коррупции и разгула преступности. В феврале прошлого года протестующие воздвигли баррикады, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб. Тогда власти тоже заявляли о попытке переворота.

Моиз планирует провести референдум о поправках в конституцию страны в апреле. Ряд правозащитных организаций обратился к ООН с требованием не допустить проведения голосования и не поддерживать «антидемократические планы» Моиза.

Гаити – самая бедная страна Западного полушария, где 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день.