На Гаити предотвращен переворот и покушение на президента

23 человека, в том числе судья Верховного суда и
высокопоставленный офицер полиции, арестованы в воскресенье по обвинению в
подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики
Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Русская служба ВВС.
Об этом сообщил министра юстиции Рокфеллер Винсент. Сам Моиз поблагодарил службы безопасности своего дворца, заявив, что «целью этих людей было покушение на его жизнь».
«Этот план был предотвращен», - отметил президент.
На данный момент неизвестно, кто стоит за попыткой госпереворота.
Гаити находится в политическом кризисе – власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти. Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают 7 февраля 2022 года, оппозиция считает, что они истекают 7 февраля 2021 года. И уже несколько лет оппоненты власти проводят митинги в столице островного государства Порт-о-Пренс, протестуя против коррупции и разгула преступности. В феврале прошлого года протестующие воздвигли баррикады, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб. Тогда власти тоже заявляли о попытке переворота.
Моиз планирует провести референдум о поправках в конституцию страны в апреле. Ряд правозащитных организаций обратился к ООН с требованием не допустить проведения голосования и не поддерживать «антидемократические планы» Моиза.
Гаити – самая бедная страна Западного полушария, где 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день.