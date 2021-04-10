Пункты вакцинации в столичных ТРЦ будут работать в выходные

Согласно новому постановлению главного санитарного врача столицы, ТРЦ в городе будут работать в выходные, но только те, в которых будут развернуты пункты вакцинации населения от коронавируса.

В целом работа ТРЦ, торговых домов, торговых центров разрешена в будние дни с 10:00 до 17:00, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением). Однако для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 22:00. При этом строго запрещается работа расположенных на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, работа фудкортов – только на доставку и вынос еды в штатном режиме.

Вместе с тем разрешена работа театров аниматрониксов, океанариума строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с запретом проведения театральных представлений и установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни. Также в штатном режиме разрешена работа библиотек, музеев, галерей с запретом организаций групповых экскурсий.

С 19 апреля в традиционном формате разрешено обучение в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей. В общеобразовательных школах – в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% – в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей.

Постановление вступает в силу с полуночи 12 апреля.