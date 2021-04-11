Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

В Алматы – 709 новых случаев, в столице – 591, в Алматинской области – 355, в Карагандинской области – 210, в Актюбинской области – 202, в Западно-Казахстанской области – 127, в Атырауской области – 131, в Акмолинской области – 103, в Шымкенте – 88, в Восточно-Казахстанской области – 60, в Жамбылской области – 49, в Северо-Казахстанской области – 46, в Кызылординской и Павлодарской областях – по 42 заболевших, в Костанайской области – 33, в Мангистауской области – 30, в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев заражения.