21,1 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом квартале

По итогам января-марта 2021 года в Казахстане добыто 21,1 млн тонн нефти, в том числе 13,5 млн тонн на трех крупных месторождениях, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«Объем добычи нефти и конденсата 21,1 млн тонн к плану на январь март – 100%, в том числе на Тенгизе было добыто 6,7 млн тонн нефти, на Кашагане – 3,7 млн тонн, показатели Карачаганакского проекта – 3,1 млн тонн. План исполнен на 100%», - сообщил Ногаев.

За отчетный период экспортировано 16,6 млн тонн нефти, план также исполнен на 100%.

Как напомнил глава Минэнерго, по итогам заседания ОПЕК+ от 1 апреля 2021 года объем добычи нефти достигнет поэтапного увеличения на 6 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле соответственно.