В Казахстане продажи новых автомобилей в первом квартале выросли на треть

В январе-марте 2021 года казахстанцы приобрели 24 161 новых автомобилей, грузовиков и автобусов– это больше на треть, чем в первом квартале прошлого года, сообщила в понедельник Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ).

«Покупательский интерес остается на самом высоком уровне. В первом квартале рынок вырос на 35% по сравнению с результатами 2020 года. Очевидно, что в конце апреля совокупный рост приблизится к отметке 75-80%. Так в конце марта прошлого года регистрации и продажи в стране были остановлены в связи с карантином и закрытыми спецЦОНами, а сам апрель 2020 года в итоге стал наихудшим месяцем в истории казахстанского автобизнеса. Однако, уже в мае ситуация нормализуется и вернется в привычное русло», - пояснила ассоциация.

Наиболее популярными марками в первом квартале стали Hyundai – 6 344 автомобиля, Chevrolet – 6 271, Toyota – 2 959, Lada – 1 468 и KIA – 838.