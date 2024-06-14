Члены рабочей группы по утильсбору посетят автомобильные заводы в регионах

Накануне, 13 июня, в министерстве промышленности и строительства прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции об отмене утильсбора. Как сообщила пресс-служба комитета промышленности, в ходе дискуссии участники заседания обсудили прозрачность распределения средств утилизационного сбора, а также перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.

«В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест в случае, если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудится огромное количество работников, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации», - отметили в комитете.

По итогам заседания был утвержден график поездок членов рабочей группы на заводы в регионы. В частности, они посетят ТОО «КАИК», ЧК «Kazrost Engineering LTD» и АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в Кокшетау, ТОО «Hyundai Trans Auto» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» в Алматы, ТОО «СемАЗ» и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» в Семее, ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» и АО «Агромашхолдинг KZ» в Костанае.

Напомним, что в состав рабочей группы вошли депутаты парламента, вице-министры министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Жасыл Даму», ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз», ОЮЛ «Союз промышленных инвесторов Казахстана», «Союз независимого бизнеса Казахстана», а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии», независимого автомобильного союза и ОФ «Әділдік үшін».

На прошлой неделе министерство промышленности и строительства сообщило, что первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену утильсбора не состоялось из-за отказа инициаторов петиции в нем участвовать. Инициатор петиции, активист и политик Санжар Бокаев сообщил в своем Instagram, что инициаторы отказываются зайти на заседание, поскольку у них потребовали сдать телефоны, а они планировали вести прямую трансляцию встречи.

Опубликованная ранее на официальном портале петиция под названием «Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации» набрала более 50 тысяч подписей. В петиции делается акцент на удорожании машин и сельхозтехники, поэтому автор петиции предложил министерству экологии снизить ставки утильсбора на легковые автомобили до 100 тысяч тенге и сделать нулевые ставки на остальные категории автотранспорта а также полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику. А Миннацэкономики и министерству финансов предложено снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.