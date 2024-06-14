В Минпромышленности заявили о саботаже при посещении автозавода в Кокшетау рабочей группой

Министерство промышленности и строительства заявило, что участники рабочей группы по рассмотрению петиции по утилизационному сбору - инициаторы петиции - саботировали сегодняшнее посещение завода в Кокшетау.

«Трое активистов-инициаторов петиции при входе на территорию производственного цикла “Камаз-Инжиниринг” начали провоцировать рабочую группу не посещать предприятие, так как им не предоставили запись рабочей группы от 13.06.2024 года», - сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что инициатор петиции Санжар Бокаев и его сторонники накануне покинули заседание рабочей группы, не дождавшись передачи им видеозаписи мероприятия, тем не менее сотрудники министерства «загрузили запись на облако и направили ссылку Бокаеву».

«В Кокшетау трем участникам было предложено показывать оператору снимать то, что им интересно, и, после посещения каждого завода, передать им запись на флешке. Однако их целью было не посещение, а провокация и они отказались заходить на предприятие», - заявили в министерстве.

На прошлой неделе министерство промышленности и строительства сообщило, что первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену утильсбора не состоялось из-за отказа инициаторов петиции в нем участвовать. Инициатор петиции, активист и политик Санжар Бокаев сообщил в своем Instagram, что инициаторы отказываются зайти на заседание, поскольку у них потребовали сдать телефоны, а они планировали вести прямую трансляцию встречи.

Накануне прошло заседание рабочей группы, где был утвержден график поездок членов рабочей группы на заводы в Кокшетау, Костанай, Семей и Алматы.

Опубликованная ранее на официальном портале петиция под названием «Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации» набрала более 50 тысяч подписей. В петиции делается акцент на удорожании машин и сельхозтехники, поэтому автор петиции предложил министерству экологии снизить ставки утильсбора на легковые автомобили до 100 тысяч тенге и сделать нулевые ставки на остальные категории автотранспорта а также полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику. А Миннацэкономики и министерству финансов предложено снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.