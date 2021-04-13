Почти 30 человек скончались от коронавируса и коронавирусной пневмонии за сутки

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 409 случаев пневмонии, с летальным исходом – 731 случай, всего выздоровели 50 203 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 24 человека, а всего за время пандемии – 3 260.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 178 человек (34 703 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах – 12 324, на амбулаторном уровне – 22 854. В тяжелом состоянии находятся 586 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 112.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 325 234, а смертей − 3991.