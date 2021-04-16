На севере Казахстана резко похолодает

На севере Казахстана в ближайшие дни ожидаются морозы до 12
градусов, предупредил Казгидромет.
«19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель», - говорится в прогнозе синоптиков.
При этом на остальной территории страны Казгидромет ждет неустойчивую погоду. В южной половине страны возможны грозы.
В Шымкенте в выходные до +25, осадков не ожидается. В Алматы в субботу и воскресенье до +22, возможны дожди. В столице до +15, в воскресенье ожидается дождь.