Ожидаются морозы до 12 градусов
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На севере Казахстана резко похолодает
Иллюстративное ФОТО ЧИНГИЗА БАКИШЕВА

На севере Казахстана в ближайшие дни ожидаются морозы до 12 градусов, предупредил Казгидромет.

«19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель», - говорится в прогнозе синоптиков.

При этом на остальной территории страны Казгидромет ждет неустойчивую погоду. В южной половине страны возможны грозы.

В Шымкенте в выходные до +25, осадков не ожидается. В Алматы в субботу и воскресенье до +22, возможны дожди. В столице до +15, в воскресенье ожидается дождь.

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