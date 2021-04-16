OPPO представила на казахстанском рынке новый флагманский смартфон

Внедряя передовые технологические инновации, OPPO также меняет эстетическое представление о смартфонах. Объединив моду и технологии в качестве знакового подхода, OPPO выпустил на казахстанский рынок новую серию смартфонов Reno5 series.

Смартфоны представлены в двух моделях: Reno5 и Reno5 Lite.

Разработчики телефонов довели возможности цветопередачи до предельного уровня. Новый Reno5 покрыт эксклюзивной колористической оболочкой Picasus, отражающей тысячи оттенков цветов в одно телефоне. Инновационный процесс Diamond Spectrum в Picasus проливает свет на смартфон, выделяя множество цветов под разными углами. Благодаря революционно новой оболочке Reno5 сияет как звезды, отмечают в компании.

Смартфоны Reno5 представлены в двух цветах: Fantasy silver и Starry black.

Бренд-амбассадором серии OPPO Reno5 выступает всемирно известный певец Димаш Кудайберген. Жизненные позиции Димаша, отражающие принципы и ценности бренда ОРРО способствовали продолжению сотрудничества мирового бренда с мировой звездой. Димаш появился на билбордах компании OPPO Reno5 по Казахстану и снялся в имиджевом ролике. “Создай свою историю”. Это слоган новых Reno5 series. «Кто еще кроме Димаша может стать примером идеальной истории?», - уверены в компании.

Вместе с Reno5 пользователь может создать свою уникальную историю, придав ей самые яркие краски и незабываемые эффекты. Новый флагман оснащен 64МП основной камерой с 3-мя дополнительными обьективами в составе квадро модуля (2+2+8 МП) и 44 МП фронтальной.

При этом, основную и переднюю камеру можно использовать одновременно, благодаря встроенной функции Dual-view Video. Теперь можно снимать не только происходящее вокруг, но и свою реакцию - в один момент. Reno5 - единственный в мире смартфон поддерживающий портретное микширование с функцией AI portrait. Благодаря режимам этой функции, можно создавать интересные коллажи, комбинируя разные фотографии и видео.

Новые смартфоны позволяют снимать свою историю при любом освещении. Технология AI Highlight Video, встроенная в Reno5, оценивает яркость, распознает особенности окружающей среды и генерирует различные алгоритмы обработки для оптимизации видео. Днем можно использовать алгоритм Live HDR, чтобы фон не экспонировался, а лицо оставалось четким и ярким. Ночью - Ultra Night Video для съемки ярких видео при слабом освещении.

Как всегда OPPO позаботилась о здоровье своих пользователей, отмечают в компании. Смарфтоны оснащены 6,4-дюймовым AMOLED дисплеем с защитным экраном для безопасности зрения со сверхвысокой частотой обновления - 90 Гц. Это значит, что интерфейс станет более плавным, реакции на касания экрана будут быстрее, а зрение не будет ухудшаться. Дисплей такеже защищен устойчивым к царапинам стеклом GG3.

Новые Reno5 также отличает энергоемкость. Исследования OPPO показывают, что большинство пользователей заряжают свой телефон утром после пробуждения. При этом многие из них заряжают девайс всего полчаса, а около половины респондентов ответили, что отводят на зарядку только 15 минут. Разработчики снабдили OPPO Reno5 технологией быстрой зарядки 50W Flash charge. С ее помощью смартфон заряжается на 80% всего за 31 минуту, а это значит, что заряда аккумулятора хватит на весь день при быстрой зарядке утром. Даже всего за 5 минут зарядки аккумулятор Reno5, емкостью 4310 мАч может поддерживать до 3 часов воспроизведения видео. Чтобы зарядить Reno5 до 100% заряда батареи, требуется всего 48 минут.

Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 720G Reno5, работает быстрее и энергоэффективнее своих предшественников.

Reno5 lite - субфлагман серии Reno5. Своим колористическим покрытием краски корпуса Reno5 Lite напоминают северное сияние. На передней и задней панели смартфона появляется эффект зеленого и фиолетового градиента. Эта цветовая гамма заимствована у природы, уникальна и элегантна. Reno5 Lite также представлены в двух цветах: Fantastic purple и Fluid Black.

Reno5 Lite снабжен процессором MediaTek Helio P95 который намного производительнее чем конкуренты в его сегменте.

Трехпальцевый перевод при поддержки Google Lens в Reno5 Lite это – быстрый и легкий перевод содержимого на экране смартфона с 60 разных языков. С ним будет легко общаться со всем миром.

Reno5 Lite также обладает технологиями распознавания яркости, сцен, ультра стабилизацией и двух камерной записью видео.

Обе модели работают на базе android 11 с фирменной оболочкой Color OS.11

OPPO Reno5 и Reno5 Lite можно приобрести во всех сетях магазинов электроники по Казахстану. Цена Reno5 – 219 990 тенге, Reno5 Lite - 179 990 тенге. На старте продаж при покупке Reno5 в подарок покупатели получат наушники OPPO Enco W51, при покупке Reno5 Lite - OPPO Enco W31. Количество наушников ограничено.