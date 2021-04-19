Президент подписал соответствующие указы
  • 280
Назначены новые послы Казахстана в Кыргызстане, Бельгии и Индии
Иллюстрация Жанары Каримовой

В понедельник утром, 19 апреля Акорда сообщила, что указами главы государства назначены новые послы Казахстана в трех странах: в соседнем Кыргызстане, Индии и Бельгии.

Так Рапиль Жошыбаев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике. До этого он руководил НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», был первым заместителем министра иностранных дел.

Маргулан Баймухан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). До этого Маргулан Баймухан служил заместителем министра иностранных дел, был послом в Польше.

Нурлан Жалгасбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Индии. До этого он был директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

Свежее из этой рубрики
Китай намерен увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях на 1,3% до 11% в 2021 году
Новости
Всемирный банк предлагает Казахстану перевести системы канализационной очистки на рыночное финансирование
Новости
Выполнение Парижского соглашения приведет к кардинальному падению спроса на нефть − Wood Mackenzie
Просматриваемые
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился
Новости
Высокую занятость инфекционных коек в Алматы и столице констатируют в Минздраве
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане продолжил снижение