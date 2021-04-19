Назначены новые послы Казахстана в Кыргызстане, Бельгии и Индии

В понедельник утром, 19 апреля Акорда сообщила , что указами главы государства назначены новые послы Казахстана в трех странах: в соседнем Кыргызстане, Индии и Бельгии.

Так Рапиль Жошыбаев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике. До этого он руководил НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», был первым заместителем министра иностранных дел.

Маргулан Баймухан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). До этого Маргулан Баймухан служил заместителем министра иностранных дел, был послом в Польше.

Нурлан Жалгасбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Индии. До этого он был директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.