Миннацэкономики улучшило прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году

Министерство национальной экономики Казахстана уточнило прогноз макроэкономических и бюджетных показателей на 2021 год. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Асет Иргалиев, рост экономики ожидается на уровне 3,1%, инфляция останется в коридоре 4-6%. В этой связи уточнен и прогноз бюджета, расходы которого увеличатся на 1,3 трлн тенге.

«Прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%», - сказал Иргалиев.

По его словам, номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге. Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса. В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн квадратных метров жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT-услуги. По прогнозу Национального банка, экспорт увеличится на $10,8 млрд до $52,2 млрд. Импорт составит $37,1 млрд.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год, доходы которого (без учета трансфертов) оцениваются в объеме 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен на уровне 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 000 млрд тенге до 1 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге с увеличением на 1 285 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, при уточнении бюджета учтены мероприятия предвыборной программы партии «Нур Отан» и стратегические инициативы и поручения главы государства, в том числе в рамках ежегодных посланий. В итоге на поддержку социальной сферы, обеспечение правопорядка и безопасности будет направлено 182 млрд тенге, на реализацию госпрограмм «Дорожной карты занятости» и «Енбек», а также проекта «Ауыл – ел бесiгi» – 177 млрд тенге, на развитие сельского хозяйства и сферы ЖКХ – 143 млрд тенге, на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание республиканских и местных дорог – 140 млрд тенге, на поддержку МСБ – 64 млрд тенге. Еще 265 млрд тенге дополнительно правительство направит на противоэпидемиологические мероприятия, в их числе 70 млрд тенге – на доплаты медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий, и 80 млрд тенге – на оплату медуслуг в рамках ГОБМП.

«На финансирование приоритетных поручений главы государства предусмотрено 154 млрд тенге. В общем объеме дополнительных расходов бюджета трансферты регионам составят 539 млрд тенге», - добавил глава Минфина.