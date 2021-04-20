Глава комитета автодорог МИИР освобожден от должности

«По поручению президента Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог. За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов», - написал Уали в Facebook.

Напомним, ранее после критики президента «в связи с неудовлетворительной работой» был освобожден от занимаемой должности председатель правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Улан Алипов. Как сообщал Уали, во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей, и Токаев будет держать это под личным контролем.