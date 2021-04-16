Уволен руководитель «КазАвтоЖола»

Председатель правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Улан Алипов отправлен в отставку после критики президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» У. Алипов», - написал Уали в Facebook.

«Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы», - добавил Уали.

Токаев на минувшей неделе критиковал качество казахстанских дорог.

«КазАвтожол» - оператор по обслуживанию и развитию дорожной сети.