Еще два региона Казахстана перешли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах
Казахстана на 21 апреля, Кызылординская и Мангистауская области перешли из «желтой»
в «красную» зону по темпам распространения коронавируса.
Таким образом, в «красной» зоне находятся столица, Алматы, Шымкент и 7 областей: Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
В «желтой» зоне остаются Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.
Северо-Казахстанская область перешла из «желтой» в «зеленую» зону. В этой зоне также находятся Костанайская и Туркестанская области.