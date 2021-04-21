Один регион перешел в «зеленую» зону
  • 295
Еще два региона Казахстана перешли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Иллюстративное фото акимата Алматы

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 апреля, Кызылординская и Мангистауская области перешли из «желтой» в «красную» зону по темпам распространения коронавируса.

Таким образом, в «красной» зоне находятся столица, Алматы, Шымкент и 7 областей: Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В «желтой» зоне остаются Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.

Северо-Казахстанская область перешла из «желтой» в «зеленую» зону. В этой зоне также находятся Костанайская и Туркестанская области.

Свежее из этой рубрики
Нарушения конституционных прав граждан сократились на 33% с начала года – Генпрокуратура
Новости
Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства
Новости
135 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
Просматриваемые
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би
Новости
Прирост новых случаев случаев коронавируса в Казахстане остался на прежнем уровне
Новости
В столице зафиксирован рекордный для города суточный прирост заболевших коронавирусом
Новости
Air Astana запускает рейсы из Алматы в Батуми
Новости
Число заболевших коронавирусом быстро растет на западе и юге Казахстана