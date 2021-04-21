Биртанову продлили домашний арест до 14 мая

«Следственный суд города Астаны вынес решение, смягчил домашний арест, позволил с 8:00 до 19:00 выходить из дома, чтобы быть полезным обществу и семье. Однако в части оставшихся ограничений, естественно, защита не согласна. Защита считает, что он должен быть полностью освобожден из-под домашнего ареста. Также суд не проверил обоснованность подозрения, хотя по закону при каждом продлении обязан это делать», - сообщил Куряченко.

Со слов адвоката, следствие подозревает Биртанова в том, что «платформа Минздрава не работает, а средства на нее похищены», однако эту версию следствия «может опровергнуть каждый гражданин Казахстана, зайдя через eGov в свой паспорт здоровья».

«Прошел почти год с начала уголовного дела, а ВОЗ и ныне там. Я имею в виду, что следствие почти год не может установить, работает платформа Минздрава или не работает, то есть то, с чего начали дело. А тем временем рядом министерств утверждена «дорожная карта» на дальнейшее развитие платформы на 2020-2022 годы. А как можно развивать и совершенствовать то, что не работает?», - отметил адвокат экс-министра.

Биртанов, по словам Куряченко, «настроен бороться, считает, что преследуют его незаконно и держат под домашним арестом тоже незаконно».

«Оснований для его уголовного преследования нет», - сказал адвокат.

Елжан Биртанов занимал пост министра здравоохранения с января 2017 года до конца июня 2020 года. Летом прошлого года, на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом, Биртанов подал в отставку – прошение было удовлетворено. Сам Биртанов в это время был на больничном – он перенес коронавирус. В конце октября он был задержан по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Руководители медицинских и общественных организаций, ведущие медики Казахстана написали открытое письмо в поддержку экс-главы Минздрава, заявив, что он был одним из самых эффективных руководителей, и выразили надежду на справедливое расследование, а также попросили следствие отправить его под домашний арест до суда. После этого Биртанова поместили под домашний арест на время следствия.

В феврале адвокат экс-министра обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться в незаконном уголовном преследовании его подзащитного.