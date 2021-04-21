При этом суд смягчил условия и разрешил ему выходить из дома
Биртанову продлили домашний арест до 14 мая
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 мая. Об этом в среду сообщил его адвокат Дмитрий Куряченко.

«Следственный суд города Астаны вынес решение, смягчил домашний арест, позволил с 8:00 до 19:00 выходить из дома, чтобы быть полезным обществу и семье. Однако в части оставшихся ограничений, естественно, защита не согласна. Защита считает, что он должен быть полностью освобожден из-под домашнего ареста. Также суд не проверил обоснованность подозрения, хотя по закону при каждом продлении обязан это делать», - сообщил Куряченко.

Со слов адвоката, следствие подозревает Биртанова в том, что «платформа Минздрава не работает, а средства на нее похищены», однако эту версию следствия «может опровергнуть каждый гражданин Казахстана, зайдя через eGov в свой паспорт здоровья».

«Прошел почти год с начала уголовного дела, а ВОЗ и ныне там. Я имею в виду, что следствие почти год не может установить, работает платформа Минздрава или не работает, то есть то, с чего начали дело. А тем временем рядом министерств утверждена «дорожная карта» на дальнейшее развитие платформы на 2020-2022 годы. А как можно развивать и совершенствовать то, что не работает?», - отметил адвокат экс-министра.

Биртанов, по словам Куряченко, «настроен бороться, считает, что преследуют его незаконно и держат под домашним арестом тоже незаконно».

«Оснований для его уголовного преследования нет», - сказал адвокат.

Елжан Биртанов занимал пост министра здравоохранения с января 2017 года до конца июня 2020 года. Летом прошлого года, на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом, Биртанов подал в отставку – прошение было удовлетворено. Сам Биртанов в это время был на больничном – он перенес коронавирус. В конце октября он был задержан по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Руководители медицинских и общественных организаций, ведущие медики Казахстана написали открытое письмо в поддержку экс-главы Минздрава, заявив, что он был одним из самых эффективных руководителей, и выразили надежду на справедливое расследование, а также попросили следствие отправить его под домашний арест до суда. После этого Биртанова поместили под домашний арест на время следствия.

В феврале адвокат экс-министра обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться в незаконном уголовном преследовании его подзащитного.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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