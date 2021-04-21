Продажа паспортов вакцинации от коронавируса исключена самой процедурой, заявляют в Минздраве

«Когда человек приходит на вакцинацию, он предварительно проходит регистрацию. Он должен пройти медосмотр, потом его ознакамливают (с противопоказаниями – V), он дает письменное согласие на проведение вакцинации. И такие факты (продажи электронных паспортов – V), если они встречаются, возможно, единичные, может быть, ввиду недобросовестного отношения отдельного сотрудника», - сказал Киясов в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Но в целом, как отметил вице-министр, такие факты невозможны, так как сама процедура вакцинации исключает подобное. Но пообещал проверить информацию и разобраться.