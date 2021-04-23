В Казахстане вакцинировано от коронавируса 20% личного состава Вооруженных сил

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, который доложил о результатах деятельности ведомства за первый квартал текущего года, о состоянии боевой готовности армии и воинской дисциплины и о борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Нурлан Ермекбаев доложил об оснащении армейской медицины средствами ПЦР-диагностики. По словам министра, запущены две лаборатории в городах Нур-Султане и Алматы, а также мобильные комплексы в Актау и Семее. Продолжается вакцинация офицеров и солдат. На сегодняшний день вакцинировано 20 % личного состава Вооруженных сил», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Министр обороны доложил также о подготовке к намеченным на второе полугодие текущего года стратегическим учениям «Отпантау». Президент и министр также обсудили подготовку к празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы и организацию предстоящих в 2022 году торжественных мероприятий, посвященных 30-летию казахстанской армии.

В завершение Токаев дал руководителю военного ведомства ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.