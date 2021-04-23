В Казахстане вакцинировано от коронавируса 20% личного состава Вооруженных сил

Работают 4 лаборатории по ПЦР-диагностике
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, который доложил о результатах деятельности ведомства за первый квартал текущего года, о состоянии боевой готовности армии и воинской дисциплины и о борьбе с коронавирусной инфекцией.
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