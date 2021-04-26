В Казахстане число получивших первую дозу вакцины приблизилось к 900 тысячам

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 893,6 тыс. человек – 4,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 166 тыс. человек – 0,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 15,5 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 4,8 тыс., Алматинской области – 3 тыс., Туркестанская область – 2 тыс., Карагандинской области – 1,9 тыс. и столице – 1,6 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 181,6 тыс. человек (9,2% населения).

Далее следуют Алматинская область – 121,8 тыс. (5,9%), столица – 89,3 тыс. (7,5%), Карагандинская область – 89,2 тыс. (6,5%), Шымкент – 78,5 тыс. (7,2%), Туркестанская область – 45,3 тыс. (2,2%), Восточно-Казахстанская область – 42,2 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 33,4 тыс. (2,9%), Актюбинская область – 32,5 тыс. (3,8%), Павлодарская область – 26,8 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 26,5 тыс. (3,9%), Акмолинская область – 24,6 тыс. человек (3,4%), Костанайская область – 24 тыс. (2,8%), Северо-Казахстанская область – 22 тыс. (4%), Кызылординская область – 21,2 тыс. (2,6%), Мангистауской области – 18,9 тыс. (2,6%) и Атырауской области – 16,1 тыс. (2,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.