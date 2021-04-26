Экс-главу «СК-Фармация» обвиняют в заражении медиков коронавирусом и незаконном хранении оружия

Бывшего главу ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа обвиняют в заражении медицинских работников коронавирусной инфекцией и незаконном хранении оружия. Это в понедельник в ходе первого слушания по данному делу в обвинительном акте зачитал прокурор Дастан Купербаев.

«Отсутствие и нехватка одноразовых защитных костюмов явилось единственной причиной массовой эпидемической вспышки среди работников медучреждений, а также способствовало распространению инфекции среди населения. Всего в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года в Республике Казахстан коронавирусной инфекцией, в том числе, вирусной пневмонией, заразились более 2 тыс. медработников, в том числе в Алматы – 562, в Нур-Султане – 200, в Шымкенте – 75, в Карагандинской области – 75», - сказал Купербаев.

Тем самым, по его словам, в результате неправомерного лоббирования председателем правления ТОО «СК-Фармация» интересов недобросовестного поставщика ТОО «Инкар» нарушены права и законные интересы других потенциальных поставщиков, а также произошел срыв закупа необходимых средств индивидуальной защиты для медработников.

«Таким образом, Берик Шарип совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 361 часть 4 пункт 3 УК РК. То есть использование лицом, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгоды и преимуществ для других лиц и организаций, повлекших за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и государства, а также тяжкие последствия», - пояснил гособвинитель.

Кроме того, по версии прокурора, Шарип совершил умышленное преступление против общественной безопасности и общественного порядка. Как отметил Купербаев, с 2006 по 2008 годы он проживал в Южно-Казахстанской области и работал в департаменте здравоохранения ЮКО. Тогда же он приобрел пистолет самообороны огнестрельный бесствольный, модели МР-461 «Стражник», калибр 18х45, а также патроны травматического действия. Однако, согласно статье 6 закона «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», огнестрельное бесствольное оружие относится к служебному оружию, а для хранения необходимо разрешение.

«Не имея соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, Шарип, действуя с прямым умыслом, с августа 2007 по 6 августа 2020 года незаконно хранил у себя пистолет самообороны. 6 августа 2020 в ходе обыска по месту жительства Шарипа в принадлежащей ему на праве собственности квартире обнаружены и изъяты указанный пистолет, 4 патрона травматического действия и одна гильза от огнестрельного патрона», - добавил прокурор.

Таким образом, Шарип совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 287 часть 2 УК РК, то есть незаконное хранение огнестрельного боевого оружия с возможностью стрельбы травматического действия.

Сам Берик Шарип согласился только с обвинением по незаконному хранению оружия.