Минэнерго Казахстана снизило прогнозный объем добычи нефти в 2021 году

Министерство энергетики Казахстана пересмотрело прогноз добычи нефти. По итогам 2021 года планируется добыть 85,3 млн тонн вместо ранее заявленных 86 млн тонн, сообщил в среду в ходе отчетной встречи с населением министр энергетики Нурлан Ногаев.

«В республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год – 85,3 млн тонн», - сообщил Ногаев.

Напомним, ранее в Минэнерго заявляли о планах добычи в объеме 86 млн тонн.

Ногаев также сообщил, что переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн, план на 2021 года составляет 17 млн тонн. Производство нефтепродуктов в прошлом году была на уровне 11,5 млн тонн, в текущем ожидается выпустить 12,4 млн тонн нефтепродуктов.