Он будет ниже уровня 2020 года
Минэнерго Казахстана снизило прогнозный объем добычи нефти в 2021 году
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Vласть

Министерство энергетики Казахстана пересмотрело прогноз добычи нефти. По итогам 2021 года планируется добыть 85,3 млн тонн вместо ранее заявленных 86 млн тонн, сообщил в среду в ходе отчетной встречи с населением министр энергетики Нурлан Ногаев.

«В республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год – 85,3 млн тонн», - сообщил Ногаев.

Напомним, ранее в Минэнерго заявляли о планах добычи в объеме 86 млн тонн.

Ногаев также сообщил, что переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн, план на 2021 года составляет 17 млн тонн. Производство нефтепродуктов в прошлом году была на уровне 11,5 млн тонн, в текущем ожидается выпустить 12,4 млн тонн нефтепродуктов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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