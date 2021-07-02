Мамин поручил завершить строительство БАКАД к концу 2022 года

Накануне в рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и поручил завершить все работы к концу 2022 года, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Глава правительства поручил увеличить темпы строительно-монтажных работ и завершить их к концу 2022 года с обеспечением всех стандартов качества и опережением графика на 2 года», - говорится в сообщении.

БАКАД — крупнейший в Казахстане и Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в сфере государственно-частного партнерства. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 150 млрд тенге. Проект финансируют Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Евразийский банк развития. Договор концессии подписан в 2018 году сроком на 20 лет. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и операции», учрежденное турецкими и южнокорейскими компаниями «Алсим Аларко», «Макйол Иншаат», «СК Экоплант», «Корея Экспрессвэй».

БАКАД протяженностью 66 км и с шестиполосным движением будет соответствовать параметрам I технической категории. Наряду со строительством автодороги предусмотрено возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад. С вводом БАКАД в эксплуатацию весь транзитный поток — порядка 38 тыс. автомобилей в сутки — будет проходить в объезд Алматы. При этом ожидается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Европой.