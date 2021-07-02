Токаев сменил посла Казахстана в Сербии

Другим указом президента послом в Сербии назначен Мади Атамкулов, ранее занимавший должность шефа протокола президента Республики Казахстан.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указе президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан»: протокол президента РК заменен на службу протокола. Начальником этом службы распоряжением главы государства назначен Дмитрий Михно.

Также президент назначил посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сергея Нуртаева послом РК в Королевстве Дания по совместительству; а посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Болата Нусупова – послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.