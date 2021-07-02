В Казахстане заведено 23 уголовных дела по подделке ПЦР-тестов и 4 – по подделке паспортов вакцинации

Министерством внутренних дел Казахстана с начала года возбуждено 23 уголовных дела по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов и 4 уголовных дела – по подделке паспортов вакцинации, сообщает в пятницу МВК по нераспространению COVID-19.

«На заседании МВК первый заместитель министерства внутренних дел Марат Кожаев доложил, что по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации – 4 уголовных дела», - говорится в сообщении по итогам заседания МВК.

Председатель комиссии вице-премьер Ералы Тугжанов поручил министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

Кроме того, на заседании поручено усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях. Здесь отметили, что по предложению НПП «Атамекен» принято решение исключить на две недели из проекта Ashyq 464 объекта бизнеса за отсутствие проверки статуса посетителей.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации из-за распространения штамма «Дельта», Тугжанов поручил акиматам регионов, находящихся в «желтой» зоне, принять усиленные ограничительные меры.

«Несмотря на набранный высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад», - добавили в МВК.

Также для подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям.