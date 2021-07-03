Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

Выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, Лукашенко заявил, что в стране пытались подорвать узел связи ВМФ России «Вилейка», который обеспечивает сообщение главного штаба российского флота с атомными подводными лодками в Атлантическом, Индийском и Тихом океане. Диверсанты, якобы, использовали оружие из Украины. О случившемся он доложил российскому коллеге Владимиру Путину, «все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы». Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек в Беларуси, которые готовят свержение действующего политического строя, а в их подготовке он обвинил Украину, США, Германию, Польшу и Литву. Из-за потока оружия из Украины он и поручил пограничной службе перекрыть границу.

«Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику, и страна рухнет, - вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, [кроме] как стоять с этими ребятами [силовиками] насмерть. Это наша работа, - заявил Лукашенко. - Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен. Так было и так будет всегда. И они за границей должны это слышать».

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что страна пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы. При этом он категорически отверг обвинения Лукашенко в поставках оружия: «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности».

Тем временем власти Литвы из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне. По информации МИД, в день незаконно пересекают границу до 150 мигрантов, а всего за первые полгода 2021-го в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта — в 10 раз больше, чем в прошлом году. Людей расселяют в палаточном городке в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, в школе пограничников и на заставах. Власти закупают модульные дома, в них можно будет поселить около 800 нелегальных мигрантов. Это обойдется казне страны почти в 150 тыс. евро.