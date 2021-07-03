Скот из засушливых районов перевозят на другие пастбища, из резерва правительства выделены деньги на закуп кормов – МСХ

Из-за сильной засухи в Мангистауской области и Аральском районе Кызылординской области и из-за отсутствия осадков весной фермерам нечем кормить скот. По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства, сейчас скот из засушливых районов перевозят на другие пастбища, сообщает «Казинформ» .

По информации ведомства, в Мангистауской области ведется закуп кормов из других регионов республики. За прошедшие две недели было завезено 13 тыс. тюков и 92 рулона сена, еженедельно поставляется 5 вагонов отрубей из Костанайской области.

Кроме этого, скот перевезен в Бейнеуский и Каракиянский районы Мангистауской области, где «пастбищные условия позволяют осуществлять летний выпас скота». Также на территорию Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской областей было перевезено 2260 голов лошадей, 3000 голов овец, 200 верблюдов и 1010 голов крупного рогатого скота для летнего выпаса.

«Местными фермерскими хозяйствами осуществляется сенокос на территории Актюбинской и Атырауской областей. Также утвержден график поставок сена в регион фермерскими хозяйствами Актюбинской области. Закуп сена осуществляется за счет средств, выделенных СПК «Каспий» в сумме 204 млн. тенге. Продовольственной контрактной корпорацией реализовано 637 тонн ячменя по цене ниже рыночной на 17%. В данный момент доставлено 573 тонны ячменя», - сообщили в МСХ.

Также из резерва правительства выделяется 1,9 млрд тенге на закуп кормов для зимовки поголовья скота Мангистауской области.

«Ситуация в Мангистауской области стабилизировалась, падеж скота прекратился», - заверили в министерствке.

Также в ведомстве сообщили, что стабилизировалась ситуация и в Аральском районе Кызылординской области, «факты падежа скота не регистрируются». В Аральский район поставляется люцерна из 4 районов Кызылординской области, на сегодняшний день поступило 1 037 тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Кроме того, заключены договоры о закупе 600 тонн ячменя через Продкорпорацию, проведена сельскохозяйственная ярмарка по продаже кормов на 10-15% дешевле рыночной стоимости. Также по области выделены средства на субсидирование стоимости кормов за счет средств местного бюджета в объеме 3,4 млрд тенге.

«В целом для координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования при министерстве сельского хозяйства создан республиканский оперативный штаб, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители финансирующих организаций холдинга «Байтерек» и Продкорпорации. Акиматами областей определены планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных и организована работа по их выполнению с еженедельным мониторингом исполнения», - заключили в министерстве.