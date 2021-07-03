У трех казахстанских вузов отозвали лицензии

«Три казахстанских вуза теперь не вправе выдавать дипломы. У них отсутствует аккредитация образовательной деятельности. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете «Астана» и Актауском гуманитарно-техническом университете. Причина – несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения», - говорится в сообщении МОН.

Независимый казахстанский центр аккредитации и независимое агентство аккредитации и рейтинга отозвали аккредитации у указанных вузов, поэтому теперь они не могут выдавать документы о высшем образовании и принимать студентов.

Как напомнили в МОН, университет «Астана» и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией.

«С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства, сейчас предпринимаются меры для лишения у них генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов – некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома», - цитирует пресс-служба МОН председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенову.

Для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого министерство внесло изменения и дополнения в типовые правила деятельности вузов.

Комитет также обращает внимание выпускников и работодателей на то, что дипломы собственного образца имеют серии, номера и QR-код. Серии дипломов утверждаются МОН. Генерация номеров дипломов осуществляется посредством специального сервиса, с помощью которого вузы получают серии и порядковые нумерации, а также QR-код.