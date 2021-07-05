На 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов, сообщает «Новая газета» со ссылкой на сайт «Мосфильма». Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, заявили в киноконцерне.

«Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами», — говорится на сайте.

Меньшов заболел COVID-19 в конце июня, тогда сообщалось, что заболевание протекало в легкой форме.

Меньшов родился 17 сентября 1939 в Баку. В 1961 году он стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году. В 1970 году Меньшов окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР, член правления «Мосфильма». Он был режиссером таких фильмов, как «Москва слезам не верит» (1979), «Любовь и голуби» (1984) «Ширли-мырли» (1995), «Китайскій сервизъ» (1999), «Зависть богов »(2000). За картину «Москва слезам не верит» он получил премию «Оскар».