Демпартия заявила о семи пострадавших в стычках с полицией

В незарегистрированной Демократической партии Казахстана заявили, что во вторник в ходе противостояния с СОБРом не менее семи сторонников партии получили травмы.

Так, у одного из лидеров Демпартии Абзала Достиярова разбита голова, активистка Даная Калиева получила несколько ударов по лицу и телу.

Протестующие заявили, что не доверяют медикам, дежурящим на месте событий и не намерены обращаться за помощью к ним. Завтра они планируют пройти медицинское освидетельствование о полученных травмах, после чего обратятся с заявлениями о превышении полицейскими полномочий во время протестной акции.

Как минимум одному пострадавшему дежурящие на месте медики все же оказали помощь - у него в стычке с силовиками была поранена нога.