Курьеры Glovo в Алматы перекрыли улицу Желтоксан

Курьеры рассредоточились по улице Желтоксан от пересечения с Аль-Фараби и ниже, заблокировав движение транспорта.

Руководство Glovo к ним так и не вышло, курьеры ожидали с ним встречи больше часа. Руководство Glovo к ним так и не вышло, курьеры ожидали с ним встречи больше часа. К курьерам вышла только заместитель акима Бостандыкского района Маржан Балбаева, заявив, что руководства Glovo сейчас нет на месте, но она с ним говорила по телефону. Она также предложила курьерам обращаться в суд, если они не согласны с условиями трудового договора. Она также раскритиковала курьеров, что они раньше не жаловались на условия труда. Бастующие в свою очередь заявили, что не доверяют ни суду, ни заместителю акима Балбаевой.

Через короткое время курьеры сначала прибыли к акимату города, а затем отправились обратно к офису компании, где им обещают встречу в руководством.