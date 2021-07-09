Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

На Олимпийские игры в Токио не будут допущены зрители, сообщает Olympic.kz .

Изначально было принято решение не допускать на Игры иностранных болельщиков, но теперь все соревнования в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе, а также торжественные мероприятия, в том числе, открытие и закрытие ОИ, будут проведены без участия людей на трибунах. При этом есть вероятность, что в некоторых областях болельщики все же увидят соревнования: в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тыс. человек и не более 50% заполняемости объектов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля по 22 августа в Токио введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев коронавируса.