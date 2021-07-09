При этом в некоторых областях болельщики все же смогут увидеть соревнования
  • 215
Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
фото с сайта olympic.kz

На Олимпийские игры в Токио не будут допущены зрители, сообщает Olympic.kz.

Изначально было принято решение не допускать на Игры иностранных болельщиков, но теперь все соревнования в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе, а также торжественные мероприятия, в том числе, открытие и закрытие ОИ, будут проведены без участия людей на трибунах. При этом есть вероятность, что в некоторых областях болельщики все же увидят соревнования: в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тыс. человек и не более 50% заполняемости объектов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля по 22 августа в Токио введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев коронавируса.

Свежее из этой рубрики
В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе погиб пограничник Кыргызстана
Новости
Актюбинская область перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Еще 114 тысяч казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса за сутки
Просматриваемые
Новости
В Алматы ожидается очень сильная жара
Новости
Полиция блокирует попытки сторонников Демпартии провести шествие по улицам Алматы
Новости
Air Astana подала в суд на производителя самолетов Embraer
Новости
В Алматы вновь изменили мурал с Назарбаевым
Новости
«Индийский» штамм коронавируса выявлен по всему Казахстану
Новости
Курьеры Glovo в Алматы объявили забастовку