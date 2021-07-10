Казахстанские НПЗ занимаются отмыванием денег, заявил Токаев

На расширенном заседании правительства в субботу глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что модернизация казахстанских НПЗ не привела к нужному результату, количество аварийных остановок не снизилось, что в свою очередь приводит к дефициту бензина. Он поручил проверить нефтеперерабатывающие заводы на предмет отмывания денег.

«Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ. Вот здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 трлн тенге, в качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней, а полная остановка заводов будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ», - констатировал Токаев.

По его словам, с начала года цены на топливо выросли уже на 13%, в южных регионах ГСМ вынуждены отпускать по талонам. И это при том, что «все три НПЗ частично или полностью государственные».

«Минэнерго и «Самрук-Казына», в частности, КМГ, должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопросы увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с «Самрук-Казына принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ. Здесь вообще полный непорядок, мягко выражаясь», - поручил президент.

Он в целом назвал Атырауский НПЗ проблемой и заявил, что «в работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств».

«Агентство финмониторинга, счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября», - отметил глава государства.