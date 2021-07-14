В Аральском районе Кызылординской области из-за засухи введен режим ЧП

«В текущем году в Аральском районе произошла засуха, которая привела к падежу 559 голов скота. Для сохранения поголовья скота необходимо рыть водные скважины, очищать каналы и сооружать плотины для обводнения пастбищных и сенокосных угодий. Для полной реализации этих проектов должны быть проведены работы по обводнению озерной системы Акшатау-Камбаш с перекрытием канала Бурмакулак от реки Сырдарья и вводом в эксплуатацию водовода Аспай. В связи с требующимися большими объемами финансирования вышеуказанных работ направлено письмо в правительство о выделении средств из республиканского бюджета», - сказала аким области Гульшара Абдыкаликова на выездном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аким Аральского района Серик Сермагамбетов сообщил, что в районе организовано дежурство с помощью жителей села на водопоях и берегах озер, ситуация взята на контроль. Кроме того, по каждому населенному пункту усилен контроль за организацией выпаса скота и запущен специальный call-центр. В настоящее время новых фактов падежа скота не выявлено.

Абдыкаликова поручила разработать и представить перечень документов для выделения средств из чрезвычайного резерва акимата области. Кроме того, поручено в срочном порядке организовать разработку 3 водных скважин для водопоя животных, разработать ПСД на временное перекрытие водоканала «Бурмакулак» и расчистку и строительство канала Бектау, очистку русла 7 каналов и строительство водозаборов в населенных пунктах, расположенных на возвышении, с целью обводнения пастбищных и сенокосных угодий. В случае поддержки из республиканского бюджета необходимо провести очистку русла канала и строительство водозаборов, организовать ввод 12 скважин.

Также Абдыкаликова поручила выделить из чрезвычайного резерва области средства на возмещение затрат ГСМ на перевозку сельскохозяйственных животных и организовать работу по стабилизации цен на сено, взять на контроль обеспечение предпринимателями в этой сфере, в первую очередь, хозяйств региона. Акиму Аральского района вверена организация работ по вводу в эксплуатацию водовода из бюджета района и разработке паспортов 49 водных скважин, а также приобретению насосов и спецтехники при условии поддержки изреспубликанского бюджета.

С 13 июля в Аральском районе введено чрезвычайное положение. По данным акимата, на сегодняшний день сельские округа, находящиеся на засушливой территории, разделены на 3 зоны: «красную», «желтую» и «зеленую». В «красную» зону включены 13 сельских округов, в «желтую» зону – 6 и в «зеленую» – 4 сельских округа. По району необходимый объем кормов для 205 822 голов составил 184 640 тонн, на сегодняшний день в район поставлено 2190 тонн корма. Сформированы 14 отрядов волонтеров, которые задействованы на сенокосах в округах Карашенгель и Коларык Казалинского района, села Жанажол Кармакшинского района и сел Н.Ильясова и Ширкейли Сырдарьинского района. Кроме того, 11 июля делегация района посетила Иргизский район Актюбинской области, где встретилась с местными хозяйствами и договорилась об уборке сенокосных угодий в целях обеспечения доступных цен на сено. В настоящее время 5 бригад Аральского района уже приступили к сенокосу.