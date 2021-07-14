Будут проводиться планово-профилактические работы
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В Казахстане 21 июля не будут работать радио и телевидение
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

21 июля в Казахстане будет приостановлено телерадиовещание, сообщила пресс-служба министерства информации и общественного развития.

«21 июля с 03.00 утра до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении.

В МИО напомнили, что АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. А для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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