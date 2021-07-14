В Казахстане 21 июля не будут работать радио и телевидение

«21 июля с 03.00 утра до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении.

В МИО напомнили, что АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. А для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.