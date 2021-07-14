В Казахстане готовы развернуть дополнительно более 25 тыс. инфекционных коек

В случае необходимости Казахстан готов дополнительно развернуть более 25 тыс. инфекционных коек и около 3 тыс. реанимационных. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи министерства здравоохранения Бауыржан Сатыбалды.

«На сегодняшний день всего развернуто 34 499 инфекционных коек, занятость по республике составляет 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской, Мангистауской областях и городах Нур-Султан и Шымкент. В сравнении с июнем в июле количество задействованных медорганизаций увеличилось с 296 до 317. В случае ухудшения эпидситуации имеется готовность развернуть до 60 тыс. инфекционных коек для лечения КВИ и до 6 тыс. реанимационных коек», - сообщил Сатыбалды.

Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах, по его информации, составляет 3 074, занятость – 35%. Наибольшая загруженность отмечается в столице, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 922 пациента, 90% из которых имеют сопутствующие заболевания. Наиболее часто встречается артериальная гипертензия – у 47%, у 11% – хроническая обструктивная болезнь легких, у 10% – ишемическая болезнь сердца и у 9% – сахарный диабет. Из 922 тяжелых и крайне тяжелых пациентов 57,5% составляют лица старше 66 лет.