Минздрав ждет свыше 6 тысяч случаев коронавируса в сутки в августе при пессимистичном прогнозе

При пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек - свыше 6 тыс. случаев в сутки на пике в августе. По реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 355 тысяч человек - свыше 5,3 тыс. случаев в сутки. При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек - в среднем за сутки около 5 тыс. случаев на пике в августе, сообщил министр.

Быстрое распространение «дельта-штамма» началось в Казахстане во второй половине июня. В течение последней недели страна обновляет рекорды суточного прироста заболевших – за минувшие сутки их было почти 4,4 тысячи. Больше всего заболевших в последние недели – в столице.