Ведомство рассчитывает, что пик новой волны пройдет в августе
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Минздрав ждет свыше 6 тысяч случаев коронавируса в сутки в августе при пессимистичном прогнозе
Фото пресс-службы акимата Алматы

Минздрав скорректировал прогноз распространения коронавируса в августе-сентябре с учетом быстрого и широкого распространения «Дельта-штамма», сообщил глава ведомства Алексей Цой в Facebook.

При пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек - свыше 6 тыс. случаев в сутки на пике в августе. По реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 355 тысяч человек - свыше 5,3 тыс. случаев в сутки. При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек - в среднем за сутки около 5 тыс. случаев на пике в августе, сообщил министр.

Быстрое распространение «дельта-штамма» началось в Казахстане во второй половине июня. В течение последней недели страна обновляет рекорды суточного прироста заболевших – за минувшие сутки их было почти 4,4 тысячи. Больше всего заболевших в последние недели – в столице.

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