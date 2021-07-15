Активист Демпартии Абзал Достияров объявил голодовку в ИВС

Активист Демократической партии Абзал Достияров, задержанный и осужденный к административному аресту в среду, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом сообщается в прямом эфире на странице лидера Демпартии Жанболата Мамая в Facebook.

Как сообщила в эфире адвокат активиста Жанара Балгабаева, во время суда в среду вечером Достияров выразил недоверие государственному адвокату, однако судья не учел его доводы. Сама Балгабаева пыталась найти своего подзащитного с того момента, как ей стало известно о его задержании. В Специализированном следственном суде ее обещали уведомить о процессе, однако в итоге суд прошел без ее участия. Она также рассказала, что в суде Достияров настаивал на отсутствии состава преступления в своих деяниях, но в постановлении указано, что он частично признал вину.

«Только что Абзал официально подал заявление о том, что он объявил голодовку. Голодовку он объявил со вчерашнего дня, и он будет, скорее всего, переведен в одиночную камеру. Сегодня им была написана краткая апелляционная жалоба», – сообщила Балгабаева, добавив, что в скором времени должен состояться апелляционный суд.

Также, по ее словам, на ее подзащитного в ИВС оказывалось давление: «Абзал говорит, что на него оказывалось давление с предложением, чтобы он дал показания против Жанболата Мамая». По словам Балгабаевой, в среду Достиярова вывозили в Городскую клиническую больницу №4, где сделали экспертизу, показавшую, что у него сотрясение мозга и ушиб колена.

Адвокат также сообщила, что Достияров готов опознать задерживавших его в среду сотрудников полиции, которые в основном были в гражданском, и подать заявление.

Достияров был задержан и осужден по статье 434 административного кодекса (мелкое хулиганство) в среду, 14 июля. В этот же день был задержан гражданский активист Алимжан Избасаров. Оба получили шесть суток административного ареста после участия в митинге Демпартии 6 июля.