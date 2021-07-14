Двое активистов получили адмаресты после участия в митинге Демпартии в Алматы

В среду двое активистов, принимавших участие в митинге Демпартии 6 июля в Алматы, получили по 6 суток административного ареста. Об этом сообщается в прямом эфире на странице лидера партии Жанболата Мамая в Facebook.

В среду активисты Демпартии собрались у городского департамента полиции с требованием прояснить местонахождение ранее задержанных активистов Алимжана Избасарова и Абзала Достиярова. Последнего после задержания сначала повезли в управление полиции Алатауского района, а затем – Бостандыкского района, однако сторонники Демпартии не обнаружили его ни в одном их них. Местонахождение Избасарова, также принимавшего участие в митинге 6 июля, соратникам также было неизвестно.

Вышедший к собравшимся полковник управления местной полицейской службы Саттар Манатулы сообщил, что Достияров находится в УП Алатауского района, а Избасаров – в УП Медеуского района, и обоих в скором времени ожидает суд. Активисты Демпартии заявили, что это нарушение, так как адвокатам задержанных неизвестно о том, где они находятся, и суд проходит без них.

Вышедшие позднее к собравшимся представители полиции сообщили, что Достияров и Избасаров получили по 6 суток административного ареста по статье 434 Административного кодекса («мелкое хулиганство»).

Ранее троих активистов партии, задержанных во время митинга, арестовали на 15 суток по той же статье адмкодекса.