Суд проходил без участия адвокатов
Двое активистов получили адмаресты после участия в митинге Демпартии в Алматы
Абзал Достияров, фото Алмаса Кайсара

В среду двое активистов, принимавших участие в митинге Демпартии 6 июля в Алматы, получили по 6 суток административного ареста. Об этом сообщается в прямом эфире на странице лидера партии Жанболата Мамая в Facebook.

В среду активисты Демпартии собрались у городского департамента полиции с требованием прояснить местонахождение ранее задержанных активистов Алимжана Избасарова и Абзала Достиярова. Последнего после задержания сначала повезли в управление полиции Алатауского района, а затем – Бостандыкского района, однако сторонники Демпартии не обнаружили его ни в одном их них. Местонахождение Избасарова, также принимавшего участие в митинге 6 июля, соратникам также было неизвестно.

Вышедший к собравшимся полковник управления местной полицейской службы Саттар Манатулы сообщил, что Достияров находится в УП Алатауского района, а Избасаров – в УП Медеуского района, и обоих в скором времени ожидает суд. Активисты Демпартии заявили, что это нарушение, так как адвокатам задержанных неизвестно о том, где они находятся, и суд проходит без них.

Вышедшие позднее к собравшимся представители полиции сообщили, что Достияров и Избасаров получили по 6 суток административного ареста по статье 434 Административного кодекса («мелкое хулиганство»).

Ранее троих активистов партии, задержанных во время митинга, арестовали на 15 суток по той же статье адмкодекса.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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