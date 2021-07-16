Непривитые ранее дети получают вакцину сейчас
В Казахстане нет проблем с плановой иммунизацией детей, заявляют в Минздраве
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Плановая иммунизация в Казахстане проходит в сроки, и дети, которые не получили вакцину в прошлом году, получают ее в этом. Таким образом, охват будет обеспечен на традиционном уровне – не менее 95%, заверила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«В прошлом году был объявлен режим ЧП, тогда была приостановлена вся плановая помощь. И по итогам 2020 года, к сожалению, мы не достигли планового охвата иммунизацией детей. Этот процент составил где-то 90%, а мы всегда достигаем не меньше 95%», - рассказала Есмагамбетова.

При этом, по ее словам, это не говорит о том, что дети остались без вакцинации, так как они получают вакцину в текущем году. Есмагамбетова заверила о существующей практике, которая позволяет вакцинировать детей позже.

«В текущем году, учитывая, что с января плановая помощь не приостанавливалась, вакцинация детей проводится. В принципе, мы, по итогам пяти месяцев, сегодня можем говорить о том, что охват вакцинацией достигает тех цифр, которых мы должны достигнуть – это охват вакцинации детских инфекций не меньше 95%», - заверила председатель комитета.

По ее мнению, если тенденция недоохвата вакцинацией будет сохраняться, прослойка не вакцинированных детей будет накапливаться и, в случае появления инфекции, может произойти вспышка. Такие вспышки кори были в Казахстане в 2013 и 2015 годах, когда медики «вынуждены были проводить дополнительную иммунизацию среди той категории детей, которые не были привиты или которые чаще болеют».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Невакцинированных сотрудников работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения зарплаты – Минтруда
Новости
В четырех регионах Казахстана введут локдаун на выходные
Новости
Жители предгорного района Алматы требуют прекратить строительство элитного жилого комплекса
Новости
В Казахстане ужесточат карантин в регионах, находящихся в «красной» зоне
Новости
ВОЗ призвала страны не закупать вакцины для ревакцинации от COVID-19
Новости
Казахстанские НПЗ занимаются отмыванием денег, заявил Токаев