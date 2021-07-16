В Казахстане нет проблем с плановой иммунизацией детей, заявляют в Минздраве

Плановая иммунизация в Казахстане проходит в сроки, и дети, которые не получили вакцину в прошлом году, получают ее в этом. Таким образом, охват будет обеспечен на традиционном уровне – не менее 95%, заверила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«В прошлом году был объявлен режим ЧП, тогда была приостановлена вся плановая помощь. И по итогам 2020 года, к сожалению, мы не достигли планового охвата иммунизацией детей. Этот процент составил где-то 90%, а мы всегда достигаем не меньше 95%», - рассказала Есмагамбетова.

При этом, по ее словам, это не говорит о том, что дети остались без вакцинации, так как они получают вакцину в текущем году. Есмагамбетова заверила о существующей практике, которая позволяет вакцинировать детей позже.

«В текущем году, учитывая, что с января плановая помощь не приостанавливалась, вакцинация детей проводится. В принципе, мы, по итогам пяти месяцев, сегодня можем говорить о том, что охват вакцинацией достигает тех цифр, которых мы должны достигнуть – это охват вакцинации детских инфекций не меньше 95%», - заверила председатель комитета.

По ее мнению, если тенденция недоохвата вакцинацией будет сохраняться, прослойка не вакцинированных детей будет накапливаться и, в случае появления инфекции, может произойти вспышка. Такие вспышки кори были в Казахстане в 2013 и 2015 годах, когда медики «вынуждены были проводить дополнительную иммунизацию среди той категории детей, которые не были привиты или которые чаще болеют».