В Казахстан возвращается 40-градусная жара

С 21 июля северная, северо-западная часть страны будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Казгидромета.

На западе Казахстан воздух в ближайшие три дня будет прогреваться до 41 градуса, на севере, в центре и на востоке страны – до 35-ти, на юге и юго-востоке Казахстана – до 40 градусов.

В столице в ближайшие три дня – до 28 тепла, в Алматы – до 34 градусов, в Шымкенте – до 39-ти.