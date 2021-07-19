Жарче всего будет на западе и юге страны
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В Казахстан возвращается 40-градусная жара
Фото Жанары Каримовой

Казахстан ждет сильная жара, а осадки прекратятся, прогнозируют синоптики.

С 21 июля северная, северо-западная часть страны будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Казгидромета.

На западе Казахстан воздух в ближайшие три дня будет прогреваться до 41 градуса, на севере, в центре и на востоке страны – до 35-ти, на юге и юго-востоке Казахстана – до 40 градусов.

В столице в ближайшие три дня – до 28 тепла, в Алматы – до 34 градусов, в Шымкенте – до 39-ти.

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