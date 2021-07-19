Главная Новости #погода В Казахстан возвращается 40-градусная жара Жарче всего будет на западе и юге страны 2021-07-19 11:27:00+06:00 452 Фото Жанары Каримовой Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Казахстан ждет сильная жара, а осадки прекратятся, прогнозируют синоптики. С 21 июля северная, северо-западная часть страны будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается теплая погода без осадков, говорится в сообщении Казгидромета. На западе Казахстан воздух в ближайшие три дня будет прогреваться до 41 градуса, на севере, в центре и на востоке страны – до 35-ти, на юге и юго-востоке Казахстана – до 40 градусов. В столице в ближайшие три дня – до 28 тепла, в Алматы – до 34 градусов, в Шымкенте – до 39-ти. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Взрыв газа произошел в развлекательном детском центре в Кызылорде, пострадавших нет – МЧС Новости Пропавшего туриста ищут в горах Заилийского Алатау Новости Назначен новый аким Павлодара Задержаны сотрудники аэропорта Алматы, которых подозревают в продаже ПЦР-тестов Новости Алматинская область стала 14-м регионом в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса Новости 15% казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса 48 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане Новости Более 5,3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки Новости Участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти Просматриваемые Новости 17.07.2021 В Алматы и столице подходы к акиматам блокированы полицией Новости 13.07.2021 Невакцинированных сотрудников работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения зарплаты – Минтруда Новости 14.07.2021 В четырех регионах Казахстана введут локдаун на выходные Новости 15.07.2021 Жители предгорного района Алматы требуют прекратить строительство элитного жилого комплекса Новости 13.07.2021 ВОЗ призвала страны не закупать вакцины для ревакцинации от COVID-19 Новости 12.07.2021 В Казахстане ужесточат карантин в регионах, находящихся в «красной» зоне